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В App Store произошел сбой

28 июня, 03:29

Большинство пользователей (72%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с подключением к серверу

Фото: pexels.com

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 19:48 [четверга] по времени Восточного побережья США", — говорится в публикации.

Большинство пользователей (72%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с подключением к серверу, 23% указывают на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 4% не работает веб-сайт.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Apple, сбой

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Источник:

ТАСС

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