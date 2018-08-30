В Аризоне прошла церемония прощания с сенатором Маккейном

Сегодня, 02:42

На службе были члены семьи Маккейна, его друзья и чиновники из Аризоны


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В среду, 29 августа, в ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему сенатору Джону Маккейну. 

"Члены Национальной гвардии Аризоны внесли гроб в ротонду штата. Комната была украшена флагами США и Аризоны. Жена Джона Маккейна Синди прижалась лицом к гробу мужа. Также некоторые из его детей плакали", – говорится в сообщении.

Во время службы губернатор Дуг Дуче вспоминал Маккейна как сенатора и международно известного деятеля, а также крупнейшую фигуру в истории Аризоны.

Позже, во второй половине дня, ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору. Как только завершилась служба, у здания собралась очередь из более сотни людей.

В четверг в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город. В пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора. В субботу также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.
видео, США, церемония, панихида, маккейн, Джон Маккейн
Источник:

Associated Press

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

фото AFP

Чалый: На похоронах Маккейна будут представители Украины

Вчера, 20:23

Посол отметил, что Маккейн являлся другом украинского народа, и этому надо отдать должное

США

Джон Маккейн, фото AFP

Маккейн заранее выбрал тех, кто понесет его гроб - СМИ

Вчера, 11:17

Помимо Кара-Мурзы, гроб с телом политика будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн
Загрузка...

США

фото: AFP

Трамп согласился почтить память Маккейна

28 Августа, 14:40

Президент США не будет присутствовать на похоронной церемонии

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

"Мы никогда не сдаемся": стало известно последнее обращение Маккейна

28 Августа, 08:27

Политик перед смертью напомнил об идеалах США

США

фото AFP

Семья Маккейна обнародовала детали предстоящей церемонии похорон

28 Августа, 00:19

Церемония прощания с сенатором начнется 29 августа в Аризоне и закончится на Капитолийском холме

США

Джон Маккейн, фото AFP

Место Маккейна в Сенате США может занять его жена - NYT

27 Августа, 10:49

Решение должен принять губернатор Аризоны Даг Дьюси, однако он отметил, что не намерен обсуждать кандидатуру преемника Маккейна, пока сенатора не предадут земле
Загрузка...