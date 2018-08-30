В Аризоне прошла церемония прощания с сенатором Маккейном

На службе были члены семьи Маккейна, его друзья и чиновники из Аризоны

В среду, 29 августа, в ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему сенатору Джону Маккейну.

"Члены Национальной гвардии Аризоны внесли гроб в ротонду штата. Комната была украшена флагами США и Аризоны. Жена Джона Маккейна Синди прижалась лицом к гробу мужа. Также некоторые из его детей плакали", – говорится в сообщении.

Во время службы губернатор Дуг Дуче вспоминал Маккейна как сенатора и международно известного деятеля, а также крупнейшую фигуру в истории Аризоны.

Позже, во второй половине дня, ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору. Как только завершилась служба, у здания собралась очередь из более сотни людей.

В четверг в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город. В пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора. В субботу также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.