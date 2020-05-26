Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Мировые новости
  2. США

В Австралии американская компания испытывает вакцину от COVID-19 на людях

26 мая, 08:31

Тина Наринецкая

Препарат планируют выпустить уже в этом году

Биотехнологическая компания из США Novavax изобрела экспериментальную вакцину от нового коронавируса и начала испытывать ее на людях. Испытания препарата проводят в Австралии, сообщает ABC News.

Эту вакцину уже испытывали на животных. Тогда ученые выяснили, что препарат эффективен против COVID-19 при введении небольших доз. Сейчас же ученые хотят проверить безопасность вакцины для людей – для этого будет задействован 131 доброволец в городах Мельбурн и Брисбен. Результаты первой фазы испытаний ожидают получить в июле.

Если вакцина пройдет все проверки, компания планирует выпустить ее уже в этом году. В Novavax отметили, что могут изготовить не менее 100 млн доз уже в этом году и 1,5 млрд – в следующем.

Реклама

В тренде
В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Ранее президент США Дональд Трамп сомневался, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020 году. Американский президент отметил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины.

А тем временем в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Австралия США люди вакцина компания коронавирус испытание

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни
Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизниFun
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают дети
В мире обнаружили новый синдром, который связывают с COVID-19: умирают детиЕвросоюз
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...