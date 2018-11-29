В Азовском море Россия всем показала, что ее слову нельзя верить – глава Пентагона

Сегодня, 13:58

Джеймс Мэттис отметил, что Россия нарушила заключенный с Украиной договор

Джеймс Мэттис. Фото: AFP
Джеймс Мэттис. Фото: AFP

Россия, захватив украинские суда в Керченском проливе, нарушила договор с Украиной, и показала, что ее слову нельзя доверять. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Reuters.

"Когда вы думаете, что существует договор между двумя странами (Договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. – Ред.),... это только показывает, что сейчас нельзя рассчитывать, что Россия будет соблюдать свое слово", – сказал глава Пентагона журналистам.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил по событиям в Азовском море, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Россия, США, азовское море, Мэттис

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