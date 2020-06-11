В Багдаде возле посольства США взорвалась ракета

Нацеленная на американское посольство ракета была запущена рядом с ародным стадионом

"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Ракета упала рядом со штаб-квартирой командования совместными операциями ВС Ирака. Сработали сирена воздушной тревоги. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Нацеленная на американское посольство ракета была запущена рядом с народным стадионом.

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Обстрел совершен накануне начала первого этапа стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами. Должностные лица двух стран обсудят актуальные вопросы взаимодействия в сфере политики, безопасности, энергетики и культуры. Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл будет вести эти обсуждения вместе с представителями министерств обороны, финансов, энергетики и других ведомств, а также их иракскими коллегами.

"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре иракской столицы, где расположены госучреждения и посольства иностранных государств — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней было выпущено пять ракет — три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин. Последний по времени пуск был осуществлен 19 мая — выпущенные две ракеты не достигли цели и упали в окрестностях зоны. Одна из них попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет.

Видео: warjournal

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские милиции и группировки.

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