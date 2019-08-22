В Бельгии Трампу предложили купить Валлонию за 1 евро

Шутку из Бельгии оценили не все

/ Фото: AFP

Молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложило президенту США Дональду Трампу приобрести Валлонский регион Бельгии за 1 евро.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter

Публикация сопровождается фотографией валлонского города Дюрбюи, на которую вставили снимок нью-йоркского небоскреба Trump Tower.

"Дорогой президент Трамп, один евро – и Валлония ваша. Позвоните нам", – говорится в сообщении.

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Этот твит стал реакцией на планы американского президента купить Гренландию у Дании.

Шутку фламандских сепаратистов оценили не все. Так, представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил в твиттере по-нидерландски, что эта шутка "грубая и глуповатая".

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, Фредериксен назвала идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

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