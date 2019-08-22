Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

В Бельгии Трампу предложили купить Валлонию за 1 евро

22 августа, 01:21

Шутку из Бельгии оценили не все

/ Фото: AFP

Молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложило президенту США Дональду Трампу приобрести Валлонский регион Бельгии за 1 евро.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter

Публикация сопровождается фотографией валлонского города Дюрбюи, на которую вставили снимок нью-йоркского небоскреба Trump Tower.

"Дорогой президент Трамп, один евро – и Валлония ваша. Позвоните нам", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Серьезная заявка на сближение: грозит ли Украине возвращение России в состав G8

Этот твит стал реакцией на планы американского президента купить Гренландию у Дании.

Шутку фламандских сепаратистов оценили не все. Так, представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил в твиттере по-нидерландски, что эта шутка "грубая и глуповатая".

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, Фредериксен назвала идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября визит президента США в королевство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

гренландия

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытиеСША
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видеоFun
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
В США женщина до родов не знала, что беременна тройней
В США женщина до родов не знала, что беременна тройнейСША
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга СШАЭкономика

Новости партнеров

Loading...