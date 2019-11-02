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В Белом доме готовы к возможному импичменту Трампа

2 ноября, 01:50

Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, - заявили в Белом доме

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация президента США Дональда Трампа подготовлена к развитию событий, при котором американский лидер будет подвергнут импичменту.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире телеканала Fox News Channel.

"Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, но мы подготовлены к тому, что произойдет импичмент", — указала она. Гришэм подчеркнула, что Палата представителей полного состава Конгресса США, вероятнее всего, проголосует за то, чтобы выдвинуть обвинения против действующего американского президента. "Учитывая все их закрытые встречи и выборочные утечки показаний свидетелей, все изначально было подстроено таким образом, чтобы подвергнуть президента импичменту", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

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Кроме того, ранее Трамп подчеркнул, что не собирается сотрудничать с членами Демократической партии в Палате представителей США в расследовании в рамках дела об импичменте.

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В США обнародовали текст резолюции импичмента Трампа

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Белый дом импичмент пресс-секретарь Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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