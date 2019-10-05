В Белом доме нашли замену Волкеру на посту спецпредставителя по Украине – СМИ

Для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря

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Новым спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может быть назначен Майкла Костив. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в американских кругах.

Ожидалось, что Майкла Костива назначат на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Но после отставки Курта Волкера, кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.

Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть некоторые сложности.

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72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х. После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – Chevron, в которой в 2001–2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006 по 2011 год Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

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С 2011 года и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Напомним, по данным американских журналистов, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. 27 сентября он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

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