В Белом доме очередная резонансная отставка

"Дауд, который возглавил юридическую команду президента прошлым летом, рассматривал вопрос об уходе несколько раз в последние месяцы и в конечном итоге пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы", – сообщает источник.

Под руководством Дауда адвокаты Трампа посоветовали ему сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы и возможные связи с окружением Трампа, а также препятствовал ли президент расследованию.

"Вместо этого в последние дни президент начал публично нападать на Мюллера, что, как представляется, связано с обеспокоенностью президента тем, что расследование более непосредственно сказывается на нем. Он также в частном порядке настаивал на том, что он должен присутствовать на собеседовании в канцелярии специального адвоката, хотя Дауд считал, что это плохая идея", – говорится в материале.

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Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального прокурора. Сначала он сказал, что выступает от имени президента, но затем дал заднюю.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.