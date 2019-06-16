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В Белом доме оригинально поздравили Трампа с днем рождения

16 июня, 16:17

Сотрудники администрации президента США хором исполнили Happy Birthday to You

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Сотрудники Белого дома подготовили Дональду Трампу сюрприз ко дню рождения – они исполнили песенку Happy Birthday to You прямо под открытым небом, на лужайке возле администрации президента США.

Трамп вначале удивился, потом улыбнулся и коротко поблагодарил за творческий подарок. Президенту США исполнилось 73 года.

Напомним, ранее свои поздравления Дональду Трампу выразил президент Украины Владимир Зеленский"С Днем Рождения, господин Президент! Желаю Вам продолжать поддерживать весь мир в движении!"

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе

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Тег Белый дом, День рождения, Трамп

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