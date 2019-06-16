В Белом доме оригинально поздравили Трампа с днем рождения

Сотрудники администрации президента США хором исполнили Happy Birthday to You

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Сотрудники Белого дома подготовили Дональду Трампу сюрприз ко дню рождения – они исполнили песенку Happy Birthday to You прямо под открытым небом, на лужайке возле администрации президента США.

Трамп вначале удивился, потом улыбнулся и коротко поблагодарил за творческий подарок. Президенту США исполнилось 73 года.

Напомним, ранее свои поздравления Дональду Трампу выразил президент Украины Владимир Зеленский: "С Днем Рождения, господин Президент! Желаю Вам продолжать поддерживать весь мир в движении!"

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе.

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