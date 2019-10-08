В Белом доме озвучили конечную цель Трампа

Президент Дональд Трамп сохраняет намерение осуществить вывод американских войск с Ближнего Востока в рамках провозглашенного им курса на завершение военных операций США за рубежом. Это подчеркнул представитель администрации США высокого ранга.
"Президент говорил множество раз, что американцы хотят возвращения войск США на родину как можно скорее. И нашей конечной целью остается возвращение на родину войск с Ближнего Востока, чтобы стороны в регионе сами определяли собственное будущее", — сказал представитель исполнительной ветви власти США.
"Однако сейчас не время для какого-то подобного шага. Сейчас мы лишь перебрасываем 50 военнослужащих внутри Сирии", — отметил этот чиновник.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.
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