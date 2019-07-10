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В Белом доме прокомментировали консультации США и КНР по торговле

10 июля, 02:13

Стороны обсуждают возможность проведения личной встречи

Фото: Pixabay

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу назвал конструктивной телефонную беседу представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы Минфина Стивена Мнучина с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, Кадлоу отметил, что стороны обсуждают возможность проведения личной встречи.

Решение о возобновлении переговоров было достигнуто на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в японской Осаке. Американский президент обещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, о чем говорил ранее, а также смягчил ограничения на деятельность китайской компании Huawei.

В связи с этим Кудлоу сказал: "Мы занимаем гибкую позицию. Мы не будем поднимать тарифы во время переговоров. Надеемся, что Китай справится со своей задачей, закупив значительную часть американского импорта".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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Тег Китай, США, переговоры, Белый дом

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Источник:

ТАСС

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