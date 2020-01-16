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В Белом доме прокомментировали передачу дела об импичменте в Сенат

16 января, 06:05

Представитель администрации заявил, что статьи обвинения в отношении Трампа "провальные"

/ Фото: Pixabay

Передача дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенат даст возможность снять все подозрения с президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Администрация, по словам собеседника телеканала, "рада получить шанс снять подозрения с президента и оставить все позади".

Представитель администрации заявил, что статьи обвинения в отношении Трампа "провальные". Говоря о выборе "менеджеров импичмента" в нижней палате Конгресса США, представитель администрации заявил, что это "давно пора" было сделать.

В то же время The Hill приводит слова высокопоставленного представителя американской администрации, который усомнился в том, что рассмотрение в Сенате вопроса об объявлении импичмента Трампу может занять не более двух недель.

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В Белом доме полагают, что сенаторам не потребуется заслушивать свидетелей, поскольку явных доказательств вины демократам собрать не удалось.

"Факты ясно показывают, что президент ничего плохого не сделал", – добавил собеседник издания.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Белый дом импичмент Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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