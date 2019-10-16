В Белом доме проведут внутреннее расследование из-за разговора Зеленского с Трампом

Белый дом / Фото: Pixabay

В Белом доме планируют провести внутреннюю проверку в отношении чиновников администрации президента США, чтобы проанализировать их действия после телефонного разговора между Дональда Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что советники Трампа опасаются, что действия чиновников могут быть направлены на "поиск крайнего" в расследовании импичмента президента США, которого обвиняют в злоупотреблении властью.

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Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

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