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В Белом доме снова перестановки: Трамп рассказал подробности

7 марта, 10:16

Тина Наринецкая

Президент США уже назвал имя нового руководителя своей администрации

Президент США Дональд Трамп заявил о замене Мика Малвени в должности руководителя его администрации. Его место займет конгрессмен Марк Медоуз, сообщил глава Белого дома в своем Twitter.

"Рад сообщить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работаю с Марком, и наши отношения являются очень хорошими", – говорится в сообщении.

Трамп поблагодарил Малвени, который более года занимал эту должность. Его, по словам президента, назначат спецпосланником США по Северной Ирландии.

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Ранее мы писали, что администрация США рассматривает вопрос о переводе заместителя помощника президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена Виктории Коутс из Белого дома на работу в Минэнерго из-за подозрений в причастности к написанию книги про Дональда Трампа.

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Также недавно был уволенсотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман, который дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента.

Отметим, что Сенат оправдал Трампа и он остается на посту президента США.

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