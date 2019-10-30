В Белом доме снова прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа

Резолюция никак не меняет того базового факта, что демократы в Палате представителей отказываются предоставить право на должный процесс для администрации, - считают в Белом доме

Белый дом / Фото: Pixabay

Резолюция, санкционирующая продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа, которая была внесена членами Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, не меняет нелегитимной сущности самого процесса. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Резолюция, выдвинутая спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, являлся нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в палате", — утверждается в документе.

"Она резолюция продолжает это мошенничество, давая разрешение председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адаму Шиффу, который постоянно врет американскому народу, провести новую серию слушаний, которые все равно не предполагают должного процесса для президента", — подчеркнула администрация. По их словам, "Белый дом в принципе лишен возможности участия" до тех пор, пока Шифф не подготовит "предвзятый доклад". Однако и после этого роль исполнительной ветви власти остается неясной, поскольку она никак не прописана.

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"Резолюция никак не меняет того базового факта, что демократы в Палате представителей отказываются предоставить право на должный процесс для администрации", — говорится в заявлении.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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