В Белом доме уверены, что США не охватит вторая волна коронавируса

Рост числа случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах Америки в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии.
Об этом заявил экономический советник президента США Ларри Кадлоу в программе Fox & Friends.
Эксперты Белого дома по здравоохранению считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.
В некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране коронавирус явно сдает позиции.
За две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. В последние дни о проблемах в борьбе с вирусом сообщили и в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.
Всего в США выявлено более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тысяч пациентов скончались. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Напомним, что ранее в США создали лекарство, которое не даст заразиться коронавирусом.
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