В Белом доме уверяют, что нет новых задержек в предоставлении военной помощи Киеву

«Я не ожидаю ничего в этом отношении», — заявил представитель Белого дома

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Администрация США не ожидает новых задержек в предоставлении военной помощи Киеву. Об этом, как сообщила газета The Washington Post, заявил журналистам в среду исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут.

"Я не ожидаю ничего в этом отношении", — приводит издание слова Воута.

Заморозка военной помощи Украине летом прошлого года стала центральным вопрос в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Формальным поводом послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Джозеф Байден тогда считался наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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Напомним, что ранееСенат США оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

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Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

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