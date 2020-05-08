В Белом доме – второй случай коронавируса за два дня

Вскоре после того, как недавно коронавирус обнаружили у личного помощника президента США Дональда Трампа, инфекцию подтвердили у сотрудник аппарата вице-президента Майка Пенса.
Как сообщает CNBC, данное известие привело к тому, что вылет Пенса с авиабазы "Эндрюс" в штат Айова задержался на час.
По словам репортеров из пресс-пула, которые летели с Пенсами, перед вылетом несколько сотрудников высадили из "борта №2" – специального самолета, предназначенного для вице-президента США.
Покинуть воздушное судно пришлось тем сотрудникам Белого дома, которые вступали в контакт с заразившимся, и некоторые из них уже сдали анализы. После случившегося Пенс тоже сдал анализы на вирус, получив отрицательный результат.
Таким образом, этот случай COVID–19 стал уже вторым, выявленным в Белом доме за неделю.
Издание подчеркивает, что, вопреки всем рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организации здравоохранения, ни Пенс, ни Трамп не носят маски во время общественных мероприятий.
Не повлияло на главу Белого дома даже инфицирование его помощника – 8 мая он и первая леди США Мелания Трамп участвовали в мемориальном мероприятии с неприкрытыми ртами и носами. А за два дня до этого он посетил фабрику по производству защитных масок в Аризоне, но сам при этом маску опять не носил.
Любопытно, что ранее Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что американские медики испытывали нехватку средств индивидуальной защиты.
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