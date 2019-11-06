В Белом доме завили, что Россия будет стремиться повлиять на выборы в США

Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей

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Руководители ряда ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут пытаться оказывать влияние на ход избирательного процесса в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей", — приводит агентство выдержку из совместного заявления главы Минюста Уильяма Барра, шефа Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна и других представителей американской администрации высокого ранга.

Вместе с тем они отметили, что на данный момент попыток воздействия на избирательную инфраструктуру не зафиксировано.

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В октябреглава американской компании Facebook Марк Цукерберг озвучил версию, согласно которой Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова не соответствующими действительности.

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Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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