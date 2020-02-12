В Белом доме заявили, что коронавирус может на время нивелировать часть сделки с Китаем

/ Фото: Pixabay

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, может нивелировать в краткосрочной перспективе часть договоренностей с Китаем в рамках первой фазы торговой сделки. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Что касается эффекта на первую фазу сделки, то нет каких-либо изменений в том, что, как мы ожидаем, Китай будет закупать больше американской сельхозпродукции. Посмотрим, как это работает, — сказал помощник президента США. — Вирус убил большое количество предприятий по производству свинины, Китаю потребуется продовольствие".

"Мы ожидаем, договоренности позволят им приобрести больше продовольственных товаров, это откроет китайские рынки для американских фермеров", — добавил он.

Реклама

"Конечно, исходя из того, какую вспышку мы видим, коронавирус может повлиять", — отметил О’Брайен.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов — в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама