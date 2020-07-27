В Белом доме заявили, что выплаты американцам из-за коронавируса были чрезмерными

Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам, это было учтено при разработке нового плана борьбы с последствия коронавируса. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, – сообщает ABC.

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"Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения", — отметил Медоуз.

Американский лидер Дональд Трамп в конце марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса. Инициатива, в частности, предполагала единовременную выплату в размере около 1,2 тыс. долларов на человека. Кроме того, предусматривалось финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на 600 долларов. Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля. Ожидается, что республиканцы представят новый план, согласованный ими с администрацией Трампа.

Администрация США посчитала нецелесообразным, чтобы американцы далее получали прибавку в размере 600 долларов к еженедельным пособиям по безработице. Вместо этого в новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать из-за пандемии.

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире CNN уточнил, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса. "Нам поступила масса запросов, телефонных звонков и жалоб относительно того, что маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей", — сообщил советник американского лидера.

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Новый план также включает в себя единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов на человека, а также ряд других мер.

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