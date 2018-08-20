В больнице Аризоны одновременно забеременели 16 медсестер

Сегодня, 03:37

Беременные медсестры уверяют, что участие в "беременном флешмобе" никто из них не планировал

Ajnj^ facebook.com/ashleyadkinsrn
Ajnj^ facebook.com/ashleyadkinsrn

В больнице Аризоны (США) одновременно забеременели 16 медсестер. Сотрудница Banner Desert Medical Center Эшли Адкинс опубликовала в соцсети фото будущих матерей.

По словам женщины, все дети должны будут появиться на свет в период с октября по январь. При этом сама Адкинс тоже находится в положении.

Беременные медсестры уверяют, что участие в "беременном флешмобе" никто из них не планировал. Однако все они обрадовались данному совпадению.

На следующей неделе будущие мамы планируют организовать общий baby shower – вечеринку, во время которой по традиции объявляют пол детей, а взамен получают подарки.

Декрет в Аризоне длится 12 недель.

Напомним, в Швеции несколько десятков женщин пожаловались на противозачаточное мобильное приложение, которое, по их словам, не справилось со своей задачей и привело их в больницу.

Ранее мы писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей. Редкий случай произошел в китайской провинции Хэбэй, где женщина сначала родила мальчика весом в 1,44 килограмма, а спустя шесть дней у нее снова начались схватки, в результате которых родились девочки-близнецы.

Также сообщалось что "беременность" американки оказалась опухолью в 20 кг.
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Источник:

topnews.ru

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