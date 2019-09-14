В Бразилии считают, что Мадуро теряет власть в Венесуэле из-за санкций США

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Правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро теряет власть в своей стране из-за односторонних американских санкций и международного давления. Такое мнение выразил в пятницу глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу, отвечая на вопросы журналистов в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Мы считаем, что режим Мадуро с каждым днем теряет власть частично благодаря американским санкциям, а частично — международному давлению. Вопрос в поддержании такого рода деятельности и давления", — сказал министр, добавив, что обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию вокруг Боливарианской Республики.

Он также допустил возможность введения дополнительных санкций и "применения подобного рода усилий" против Каракаса в рамках Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакт Рио-де-Жанейро). "В любого рода давлении в правовом поле на такого рода мерзкий режим нет ничего плохого", — полагает Араужу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

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Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Напомним, что на прошлой неделе Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

Напомним, в мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Отметим, в январе 2019 года на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстрантиммеения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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