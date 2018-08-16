В Черное море вошел новейший десантный катамаран ВМС США: опубликованы фото

Необычный военный корабль был принят на вооружение США в 2016 году

Один из новейших десантных кораблей США, катамаран USNS Carson City T-EPF-7, 15 августа вошел в Черное море. Об этом сообщил турецкий сайт Yörük Işık.

Этот корабль является седьмым и новейшим кораблем из серии данного типа. Он был принят на вооружение Военно-морских сил США в июне 2016 года, и участвовал в учениях BALTOPS в Балтийском море в 2018 году.

Катамаран может принять на борт до батальона морской пехоты и оснащен вертолетной площадкой. Его длина – 103 метра, ширина 28,5, осадка 3,8 метра, развивает скорость до 80 км в час.









Напомним, ранее в Черное море вошел ракетный эсминец США Carney. Как заявили в пресс-службе 6-го флота ВМС США, целью появления боевых кораблей в регионе является "проведение операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров".

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