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В Черное море снова зашел боевой корабль США

13 октября, 10:20

Эсминец Porter вооружен крылатыми ракетами «Томагавк» и имеет 90 ракетных пусковых установок

Эсминец Porter. Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Эсминец Porter. Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

В Черное море зашел американский эсминец Porter, который выполняет плановый поход. Корабль прошел проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США.

Американские военные отмечают, что это уже седьмой заход кораблей США в Черное море с начала года. В августе Porter проводил операции в Черном море и посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море", – говорится в сообщении.

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Этот эсминец проводит военно-морские операции в районе 6-го флота США в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе. Американские ВМС регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, а также как с Конвенцией Монтре.

Отметим, что корабль имеет серьезное вооружение. На борту эсминца размещены 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".

Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября в Черное море вошло скоростное судно США, которое взбудоражило россиян. Российские СМИ писали о неком военном грузе для Украины, но все оказалось гораздо проще.

Видео: YouTube

Напомним, в начале августа в Черное море заходил американский эсминец, за которым россияне начали "охоту".

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США корабль Черное море эсминец

Источник: Сегодня

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