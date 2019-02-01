В Чикаго из-за аномальных морозов подожгли железнодорожные пути: видео

Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов

В Чикаго из-за аномальных морозов подожгли железнодорожные пути: видео 2019-02-01T05:04:00+02:00 США Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов

В Соединенные Штаты Америки пришли аномальные морозы, в результате которых уже погибло восемь человек. При этом, как отмечают американские синоптики, в Чикаго температура достигла рекордно низкой отметки -28 градусов по Цельсию.

Как сообщает CNN, железнодорожным рабочим Чикаго пришлось поджечь железнодорожные пути, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов.

Как рассказал представитель компании Metra Майкл Гиллис, горят не сами рельсы. На самом деле

пламя исходит от газовых обогревателей, которые располагаются вдоль рельсов.

"Всегда, когда температура опускается ниже нуля градусов, мы используем эту систему", - рассказал Гиллис.

Он также отметил, что другие железнодорожные компании в Северной Америке пользуются аналогичными системами.

Как отмечает издание, из-за сильного холода металл сжимается, из-за чего рельсы отделяются друг от друга. Огонь же разогревает их до такого состояния, что они снова соединяются.

Кроме того, из-за холодов в стрелки на железнодорожных путях может попасть лед и снег – для их очистки также используется отопительная система. Отмечается, что рабочие зажигают нагреватели вручную и могут контролировать поступление газа и, соответственно, размер пламени. Иногда шпалы повреждаются от жара, однако данный метод намного безопаснее, чем предыдущий. Раньше (в середине 70-х) ремонтные бригады использовали ёмкости с керосином, которые помещали между шпалами и зажигали вручную.

Компания убеждает, что поезда могут безопасно ездить сквозь пламя, поскольку дизельное топливо в поездах "сгорает только от давления и тепла, а не от открытого огня".

Напомним,в США в результате зимнего шторма Джейден погибли три человека.

Из-за шторма были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй. Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.

Напомним, что кроме температурных антирекордов зима принесла с собой и обильные снегопады – местами в Штатах намело до полуметра снега. Из-за холода даже примерзают входные двери домов.

Как мы уже писали, жертвами непогоды в Соединенных Штатах стали не менее шести человек. Кроме того, в результате зимней непогоды 200 тысяч человек в Вирджинии и Северной Каролине остались без электричества.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал такую погоду доказательством отсутствия глобального потепления.

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