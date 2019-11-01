Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

В Чикаго неизвестный стрелял в девочку в костюме Бамблби

1 ноября, 19:07

Пуля попала малышке, которая шла собирать конфеты на Хэллоуин, в шею

Семилетняя девочка попала под обстрел в Чикаго. Неизвестный устроил стрельбу посреди улицы. Ранил в руку 30 летнего мужчину, а малышке, одетую в костюм трансформера Бамблби, которая шла собирать конфеты на Хэллоуин, пуля попала в шею. Спасали девочку до прибытия полиции и "скорой" свидетели нападения. В частности, работница местного магазина зажимала рану, чтобы остановить кровотечение. Нападавшего разыскивают правоохранители.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Калифорнии вечеринка в честь Хэллоуина закончилась на том свете. Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния).

Это уже вторая стрельба на вечеринке в честь Хеллоуина. Пару дней назад три человека погибли во время перестрелки на в городе Лонг-Бич. Еще девять были госпитализированы с травмами различной тяжести. Жители соседних домов утверждают, что слышали до 20 выстрелов.

Но стреляют на улицах н только в США, но и в Украине. Именно поэтому мы выяснили, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

стрельба девочка чикаго

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео
Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видеоСША
Жених ушел из жизни после семи часов брака
Жених ушел из жизни после семи часов бракаFun
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ:
Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"Fun
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина
США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причинаСША
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИ
США отменили решение о предоставлении Украине торговых привилегий – СМИСША
Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец
Гигантскую рыбу размером с человека поймал американецFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...