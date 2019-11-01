В Чикаго неизвестный стрелял в девочку в костюме Бамблби

Семилетняя девочка попала под обстрел в Чикаго. Неизвестный устроил стрельбу посреди улицы. Ранил в руку 30 летнего мужчину, а малышке, одетую в костюм трансформера Бамблби, которая шла собирать конфеты на Хэллоуин, пуля попала в шею. Спасали девочку до прибытия полиции и "скорой" свидетели нападения. В частности, работница местного магазина зажимала рану, чтобы остановить кровотечение. Нападавшего разыскивают правоохранители.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Калифорнии вечеринка в честь Хэллоуина закончилась на том свете. Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой в четверг вечером на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в американском городе Оринда (штат Калифорния).

Это уже вторая стрельба на вечеринке в честь Хеллоуина. Пару дней назад три человека погибли во время перестрелки на в городе Лонг-Бич. Еще девять были госпитализированы с травмами различной тяжести. Жители соседних домов утверждают, что слышали до 20 выстрелов.

Но стреляют на улицах н только в США, но и в Украине. Именно поэтому мы выяснили, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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