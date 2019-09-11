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В ЦРУ прокомментировали информацию об агенте в Кремле

11 сентября, 00:35

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России информатора, близкого к российским властям

/ Фото: Pixabay

В ЦРУ опровергали информацию СМИ об американском агенте в Кремле. Директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл заявляла, что сообщения американских СМИ не соответствует действительности.

"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным. Предположение, о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией в стране, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", – сказала Браммелл в эфире телеканала CNN.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов недостоверны.

"Я видел это сообщение. Сообщение по существу недостоверно", – сказал Помпео. "Сообщение фактически неверно", – подчеркнул Помпео.

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Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России информатора, близкого к российским властям, отчасти из-за опасений, связанных с действиями Трампа.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, после того как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году выдал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" в Сирии, добытую израильской разведкой.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что этим информатором мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным издания, ранее Смоленков также работал в МИД России и посольстве РФ в США.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле работал Олег Смоленков.

По словам Пескова, Смоленков "несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей".

Мы также писали об аресте в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Америки. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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Россия США ЦРУ кремль шпион

Источник: Интерфакс-Украина

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