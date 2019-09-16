В доме американского врача его родственники сделали шокирующее открытие

В США на территории дома умершего врача Ульриха Клопфера его родственники обнаружили более двух тысяч человеческих эмбрионов.

Сам медик, у которого была клиника в Саут-Бенде, в штате Индиана. Врач умер 3 сентября и его подозревали в том, что он делал подпольные аборты.

В 2016 году у него отобрали лицензию, поскольку он не сообщил властям об аборте, сделанном 13-летней девочке.

Кроме того, оказалось, что у него было разрешение только на альтернативные методы лечения, и никаких других лицензий у него не было. Сам Клопфер уверял, что за 43 года практики все его пациенты после абортов выжили.

Напомним, ранее власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу, предположительно убившему 25 пациентов путем введения смертельной дозы опиоидного обезболивающего.

Прокуроры заявили, что 43-летний врач Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму в 10-40 раз. Жертвам было от 37 до 85 лет. Власти пришли к выводу, что единственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов.

Хаселу грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего по его вине, то есть до 375 лет.

Ранее мы писали о смерти более ста пациентов двух клиник в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст. По версии государственного обвинителя, 41-летний немец, работая санитаром в медучреждениях, с 2000 по 2005 год регулярно вводил больным медикаменты, после чего их состояние ухудшалось, а он их реанимировал.

Если мужчину признают виновным, он официально станет самым массовым убийцей в истории послевоенной Германии (105 жертв).

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