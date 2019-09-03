В еще одном американском штате ввели чрезвычайное положение из-за урагана

Ураган «Дориан» — это буря, которая может иметь серьезные последствия для США

/ Фото: AFP

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана "Дориан". Об этом сообщает CNN.

"Ураган "Дориан" — это серьезная буря, нынешние прогнозы указывают на то, что он может затронуть части Вирджинии. Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам", — заявил Нортэм. "Я призываю всех жителей Вирджинии принять все необходимые меры предосторожности, чтобы быть полностью подготовленными", — отметил губернатор.

Эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с. Утром во вторник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.

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Ранее сообщалось, что США – в ожидании урагана "Дориан": эвакуировали еще два штата.

Ранее ураган "Дориан" унес жизни пяти человек на Багамах.

Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и в ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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