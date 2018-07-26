В Еврокомиссии подарили Трампу фотографию кладбища

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал помнить общую историю. Об этом Юнкер сообщил в своей речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Юнкер отметил, что подарил американскому президенту фотографию военного кладбища в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон. Паттон во время Второй мировой войны руководил американскими силами в Германии и Франции.

На снимке, по словам Юнкера, написано: "Дорогой Дональд, помните нашу общую историю".

"Мы должны делать это даже в самых трудные времена ... В момент, когда напряжение, как представляется, усиливается, молодым людям по обе стороны Атлантики важно знать о силе нашего прошлого и о важности наших отношений для поддержания мира, демократии и свободы во всем мире", – отметил Юнкер.

Напомним, накануне Трамп и Юнкер договорились начать работу над отменой взаимных торговых пошлин. Трамп заявил, что между Вашингтоном и Брюсселем начался "новый этап" в отношениях.

Недавно глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждали первых примирительных шагов со стороны США. После этого глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год