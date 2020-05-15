В Европе и США дети болеют опасным синдромом: ВОЗ обеспокоена связью с коронавирусом

Синдром может быть связан с коронавирусом

Воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке во время пандемии коронавируса, требует срочного внимания мирового сообщества. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи воспалением, напоминающим некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром", — заметил он. "Этот синдром может быть связан с COVID-19", — сказал глава ВОЗ. По его словам, "исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот синдром, понять причины и описать лечение".

"Складывается впечатление, что это очень редкий синдром. Но нам требуется дополнительная информация, собирать которую необходимо на систематической основе. В первых отчетах мы получаем описание того, как болезнь проявляется. И тут информация различается. Иногда дети показывают положительные результаты на COVID-19, а иногда нет. Поэтому у нас нет четко доказанной увязки с COVID-19"., – заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, зафиксирован во Франции, где ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания.

В США в штате Нью-Йорк зафиксировали в течение последних недель не менее 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым коронавирусом заболеванием.

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В конце апреля в Британии были случаи поступления в больницы детей с необычными симптомами, потенциально связанными с COVID-19. Они характеризуются системным воспалением и тщательно изучаются экспертами.

Заметим, синдром Кавасаки – это болезнь с преимущественным поражением средних и мелких артерий. Проявляется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

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Напомним, что ранее в Киеве обнаружили вспышку коронавируса в интернате.

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