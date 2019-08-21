В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИ

Сотрудники соцсети принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace

/ Фото: pexels.com

Пользователи Facebook с помощью сервиса Marketplace для размещения частных объявлений активно ведут торговлю огнестрельным оружием, несмотря на существующий запрет. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В сервисе получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по значительно завышенным ценам футляров для хранения оружия. В таких случаях пользователь в действительности рассчитывает продать не футляр, а оружие. Условия продажи уточняются в личной переписке. Таким образом формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

В публикации, в качестве примера приводится объявление, размещенное пользователем из американского штата Северная Каролина. Он сообщает, что готов продать за 950 долларов футляр для хранения винтовки, который в магазинах стоит около 30 долларов. В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку. Он отметил, что в течение двух часов после публикации объявления к нему обратились за дополнительной информацией не менее 30 человек. Продавец представил журналистам фотографию оружия.

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Сотрудники соцсети незамедлительно принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия.

Новости "Сегодня" писали, что ранее власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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