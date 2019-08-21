Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

В Facebook активно ведут торговлю оружием – СМИ

21 августа, 03:18

Сотрудники соцсети принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace

/ Фото: pexels.com

Пользователи Facebook с помощью сервиса Marketplace для размещения частных объявлений активно ведут торговлю огнестрельным оружием, несмотря на существующий запрет. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В сервисе получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по значительно завышенным ценам футляров для хранения оружия. В таких случаях пользователь в действительности рассчитывает продать не футляр, а оружие. Условия продажи уточняются в личной переписке. Таким образом формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

В публикации, в качестве примера приводится объявление, размещенное пользователем из американского штата Северная Каролина. Он сообщает, что готов продать за 950 долларов футляр для хранения винтовки, который в магазинах стоит около 30 долларов. В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку. Он отметил, что в течение двух часов после публикации объявления к нему обратились за дополнительной информацией не менее 30 человек. Продавец представил журналистам фотографию оружия.

Реклама

Сотрудники соцсети незамедлительно принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия.

В тренде
Украинцев стало меньше, а военнослужащие получат премии ко Дню Независимости: итоги дня

Новости "Сегодня" писали, что ранее власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

торговля США оружие стрельба Facebook

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытиеСША
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видеоFun
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга СШАЭкономика

Новости партнеров

Loading...