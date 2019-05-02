В Facebook посчитали, когда мертвых пользователей станет больше, чем живых

Ученые проанализировали данные пользователей 2018 года

Фото: Pixabay

Через 50 лет в социальной сети Facebook количество умерших пользователей превысит живых. Ученые из университета Оксфорда посчитали, что к 2100 году умрут не менее 1,4 млрд пользователей Facebook. Об этом сообщило научное издание EurekAlert.

Специалисты проанализировали данные пользователей 2018 года. Таким образом, уже к 2070 году количество мертвых пользователей может превысить количество живых. К концу этого столетия число умерших пользователей составит около 4,9 млрд человек.

Напомним, мы писали, что CEO социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует разделить компанию на два относительно независимых бизнеса. Таким образом будут существовать отдельные пространства: общественный форум или "городская площадь" и зашифрованное пространство или "гостиная".

Кроме этого, появилась информация, что в программном коде приложения Facebook обнаружили намеки на отказ от отдельного мессенджера в угоду их объединения в одно приложение. Следы в коде обнаружил разработчик Джейн Маньчжун Вонг. Хотя представители социальной сети отвергают эти слухи.

Также, во время ежегодной конференции F8, которая состоялась 30 апреля, Марк Цукерберг объявил о серьезной модернизации Facebook, которая станет проще, быстрее и получит современный красивый дизайн. Вместе с веб-версией было анонсировано новое приложение Facebook Messenger для Windows и macOS.

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