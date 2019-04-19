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В Facebook заявили, что пароли миллионов юзеров Instagrame хранились в незашифрованном виде

Сегодня, 02:55

Сотрудники компании могли беспрепятственно ознакомиться с ними

За "лайки" Facebook могут оштрафовать на 22 миллиона долларов
За "лайки" Facebook могут оштрафовать на 22 миллиона долларов. Фото: Pixabay

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде. Как отмечается в документе, опубликованном в четверг на официальной странице Facebook, сотрудники компании могли беспрепятственно ознакомиться с ними.

В публикации, датированной концом марта, говорилось о том, что в январе в социальной сети была проведена "регулярная проверка". "Мы обнаружили, что пароли некоторых пользователей хранятся в читаемом виде во внутренних системах хранения данных, — говорилось в сообщении. — Мы исправили эти недочеты и оповестим всех, чьи пароли хранились таким образом". В компании подчеркнули, что речь идет о сотнях миллионов пользователей Facebook Lite, десятках миллионов пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram.

Однако в четверг в публикацию были внесены дополнения. "С того момента, как был размещен этот пост, мы обнаружили дополнительные списки паролей Instagram, которые хранились в читаемом формате. По нашим подсчетам, эта проблема коснулась миллионов пользователей Instagram. Мы оповестим этих пользователей так же, как и всех остальных", — говорится в публикации.

Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

Ранее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Тег facebook, Instagram, соцсеть, пароль

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Источник:

ТАСС

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