В Facebook заявили о полном восстановлении нормальной роботы

Некоторые пользователи ранее столкнулись с трудностями при загрузке или отправке рисунков, видео и других файлов

Фото: pexels.com

Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полностью восстановили их нормальную работу после сбоя. Об этом сообщается в Twitter компании.

Как отмечают представители Facebook, некоторые пользователи ранее "столкнулись с трудностями при загрузке или отправке рисунков, видео и других файлов" через соцсети и приложения компании. В сообщении констатируется, что "проблема уже устранена" и сервисы Facebook должны быть доступны "на 100% для всех".

Аналогичное заявление размещено в Twitter сети Intagram, которая принадлежит Facebook. Ранее сбой в соцсетях были зафиксирован сервисом Downdetector, отслеживающим работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего на неполадки жаловались пользователи в США и Нидерландах.

Американский отраслевой интернет-портал The Verge привел слова представителя Facebook, который сообщил, что причиной сбоя была некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании". Он не привел подробностей.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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