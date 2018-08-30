В ФБР ответили на заявления Трампа о китайских хакерах и почте Клинтон

Бюро не обнаружило никаких доказательств того, что серверы были скомпрометированы

В ФБР опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что китайские хакеры взломали электронную почту Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post.

"ФБР не обнаружило никаких доказательств того, что серверы были скомпрометированы", – заявили в Бюро, комментируя слова Трампа.

"Мистер Президент, у вас есть в распоряжении ресурсы правоохранительных органов страны и разведывательного сообщества. Используйте их", - сказал член Комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Ранее Дональд Трамп призвал ФБР и Минюст принять меры в связи с информацией о том, что личная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. .

"Электронные письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и Минюста, в противном случае, после всех других их ошибок..., доверие к ним уйдет навсегда", - написал Трамп в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедриться в персональный сервер на тот момент госсекретаря Хиллари Клинтон. Хакеры в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки Клинтон. Китайская компания орудовала в рамках разведывательной операции.

Китай уже ответил на обвинения Трампа о взломе электронной почты Клинтон.