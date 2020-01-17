В ФБР пока не комментируют обращение Украины с просьбой оказать помощь по делу компании Burisma

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Федеральное бюро расследований США отказалось прокомментировать обращение Национальной полиции Украины с просьбой оказать содействие по делу о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний.

"Мы отказываемся от комментариев в соответствии с нашей обычной практикой, согласно которой мы не подтверждаем и не отрицаем факт проведения расследования", — сообщила официальный представитель ФБР Манали Басу в ответ на просьбу прокомментировать обращение Киева.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, Национальная полиция страны возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой. В рамках дела полиция Украины обратилась в ФБР с просьбой оказать содействие в предоставлении соответствующей информации, опубликованной в американских СМИ, а также инициирует создание международной следственной группы с участием сотрудников ФБР.

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По предварительной информации, кибератаку совершили российские хакеры.

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Напомним, что с Burisma Holdings связан громкий скандал в США – во время телефонного разговора со своим украинским коллегой президент США Дональд Трамп открыто требовал возобновить расследование в отношении сына американского экс-вице-президента Джо Байдена. По некоторым данным, в бытность директором компании Хантер Байден получал зарплату по 100 тыс. долларов.

Якобы, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и компромата на своего главного конкурента на президентских выборах в этом году, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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