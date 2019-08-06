/ Фото: AFP

В ФБР рассказали, какие террористы представляют наибольшую угрозу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-06T00:02:00+03:00 США Предотвращение массовых расстрелов превратилось в серьезную проблему для сотрудников правоохранительных органов США

Федеральное бюро расследований США назвало, какие террористы представляют наибольшую угрозу.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

ФБР занимается 850 делами о внутреннем терроризме, и в большинстве расследований фигурируют лица, приверженные идеям расизма и белого шовинизма.

"Наибольшую озабоченность вызывают одиночки, в основном использующие огнестрельное оружие, — об этом заявил сотрудник контртеррористического отдела ФБР Майкла Макгэррити. — Эти одиночки составляют большинство среди внутренних террористов, действия которых оборачиваются гибелью людей".

Предотвращение таких преступлений превратилось в серьезную проблему для сотрудников правоохранительных органов США, поскольку последние годы они уделяли основное внимание противодействию исламского экстремизма, а не террористам-одиночнкам.

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СМИ пишет, что профессор Джонатан Метцл из университета Вандербилта, который занимается изучением влияния идей белого шовинизма считает, что первоочередное внимание следует уделить противодействию этой идеологии, под влияние которой попадают молодые разочаровавшиеся в жизни люди.

Напомним, что в минувшую субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

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"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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