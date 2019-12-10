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В ФБР заявили об отсутствии свидетельств о вмешательства Киева в выборы в США

10 декабря, 05:27

Для избирательной кампании в США 2020 года наиболее серьезную угрозу представляет Россия

/ Фото: Getty Images

У Федерального бюро расследований нет информации, подтверждающей, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявил в интервью телекомпании АВС директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный на этот пост в августе 2017 года.

Главу бюро попросили прокомментировать версию о попытках Киева вмешиваться в избирательные процессы в США в 2016 году, доказательства которой ищет адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани. "У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года", — ответил Рэй. Он при этом выразил мнение, что для избирательной кампании в США 2020 года "наиболее серьезную угрозу представляет Россия".

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл опроверг теорию об "украинском вмешательстве" в выборы.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

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Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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выборы США Украина вмешательство Дональд Трамп Мюллер Рудольф Джулиани

Источник: ТАСС

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