Для избирательной кампании в США 2020 года наиболее серьезную угрозу представляет Россия

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У Федерального бюро расследований нет информации, подтверждающей, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявил в интервью телекомпании АВС директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный на этот пост в августе 2017 года.

Главу бюро попросили прокомментировать версию о попытках Киева вмешиваться в избирательные процессы в США в 2016 году, доказательства которой ищет адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани. "У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года", — ответил Рэй. Он при этом выразил мнение, что для избирательной кампании в США 2020 года "наиболее серьезную угрозу представляет Россия".

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл опроверг теорию об "украинском вмешательстве" в выборы.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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