В Филадельфии полицейские пытаются начать переговоры со стрелком

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Полицейские предпринимают попытки вступить в переговоры с человеком, открывшим стрельбу на севере американского города Филадельфия, что в штате Пенсильвания. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter полиции.

"Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей", — отмечается в заявлении.

В управлении полиции подтвердили, что шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

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Перестрелка длится уже три часа. Огонь велся из жилого здания, расположенного на 15-й улице в северной части города. По сведениям CDС, первоначально блюстители закона прибыли к месту по вызову, касающемуся наркотиков.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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