В финансировании зарубежных военных операций США учли агрессию России

В Пентагоне хотят представить четверть миллиарда для помощи вооруженным силам и силам безопасности Украины

Фото: Pixabay

В финансировании зарубежных военных операций США учли агрессию России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/837/5fd/5c88375fd550d.jpg 2019-03-13T00:51:00+02:00 США В Пентагоне хотят представить четверть миллиарда для помощи вооруженным силам и силам безопасности Украины

Казна Пентагона на военные операции за пределами США в 2020 финансовом году рассчитан с учетом необходимости противостоять агрессии России. В финансировании операций за рубежом учли военных операции на Ближнем Востоке и в Южной Азии, усилия по сдерживанию угрозы РФ и глобальные антитеррористические операции.

Всего проект бюджета на 2020 год предполагает выделение 173,8 млрд долларов на военные операции США за рубежом и чрезвычайные нужды, например, строительство пограничных заграждений).

На операцию "Непоколебимая решимость" против террористической организации ИГ предлагается выделить почти семь млрд долларов, что на два млрд долларов меньше, чем годом ранее.

Расходы на операцию в Афганистане "Страж свободы" предлагается направить $18,6 млрд, а не $18,5 млрд как годом ранее.

Расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", направленную на наращивание американского присутствия в Европе, и "Инициативу по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)) предлагается сократить. Но Минобороны США предлагает направить 250 млн долларов на предоставление помощи вооруженным силам и силам безопасности Украины и для замены вооружения, ранее предоставленного Украине.

В Пентагоне подчеркивают, что США необходимо наращивать инвестиции в технологически продвинутых сферах вооружения, чтобы иметь возможность "превзойти потенциальные угрозы со стороны Китая и России в будущем".

Напомним, 11 марта Белый дом направил проект федерального бюджета на 2020 финансовый год на рассмотрение Конгресса. В частности, президент США Дональд Трамп попросил увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, а также уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов.

Он также призвал Конгресс выделить 500 млн долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Кроме того, США намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов.

В сентябре 2018 года в городе Балтимор (США) были переданы два патрульных катера типа "Айленд" для Военно-морских сил Украины:

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