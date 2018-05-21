В Goldman Sachs рассказали, что нужно Tesla, чтобы преодолеть кризис

Инвесторы обеспокоены тем, что производителю электромобилей не хватит ликвидности для достижения заявленных амбициозных целей

Американскому производителю электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. потребуется привлечь около 10,5 млрд долларов капитала до конца 2020 года для сохранения деятельности и выполнения своих целей, полагают аналитики Goldman Sachs.

Эта сумма необходима для финансирования текущих операций компании, расходов на новые продукты и расширение производственных мощностей. Прогнозы экспертов учитывают, в том числе, объявленные Tesla планы по строительству автомобильного завода в Китае.

Данные потребности "могут финансироваться несколькими способами, включая выпуск новых облигаций (обеспеченных и/или необеспеченных), конвертируемых нот и акций", говорится в сообщении банка.

Однако увеличение долговой нагрузки может оказать давление на кредитный профиль компании, а выпуск акций или конвертируемых в них инструментов – размыть доли нынешних акционеров, отмечают аналитики.

При публикации отчетности за первый квартал Tesla, которая показала рекордный убыток, сообщила о том, что не планирует занимать средства в этом году. Главный исполнительный директор Илон Маск на пресс-конференции заявил, что он "не хочет" привлекать капитал.

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Тем не менее, ряд экспертов полагают, что Tesla потребуются такие шаги, поскольку она по-прежнему не достигла поставленных целей по объему производства Model 3 – к лету нарастить выпуск этих авто до 5000 машин в неделю, сообщает MarketWatch.

Финансовое положение Tesla является предметом пристального внимания инвесторов, которые обеспокоены тем, что компании не хватит ликвидности. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в марте ухудшило рейтинги Tesla, в том числе из-за этих опасений.

Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что компания сможет генерировать положительный свободный денежный поток до конца 2020 года. По их мнению, если Tesla сможет достичь стабильного уровня производства Model 3 по 10 тыс. в неделю и продвинется в выполнении других своих проектов расширения, ей по-прежнему будет необходимо около 5 млрд долларов.

Отметим, ранее акции Tesla рекордно обвалились из-за скандала с аварией. Капитализация производителя электромобилей с начала 2018 года сократилась на 8% – при том, что американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период поднялся на 1,5%, а Dow Jones Industrial Average – менее чем на 0,1%.