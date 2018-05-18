В гольф-клубе Трампа произошла стрельба

Сегодня, 12:06

Пока нет информации о пострадавших в результате инцидента

Фото: twitter.com/ArielleABC3340
Фото: twitter.com/ArielleABC3340

Рано утром 18 числа на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, в американском городе Дорал (штат Флорида), произошел инцидент со стрельбой, об этом сообщили в полиции округа. 

Полиция выехала на вызов, подозреваемого арестовали. В данный момент нет информации о пострадавших. 

Компания Trump Organization приобрела комплекс отеля с полями для гольфа в городе Дорал еще в 2012 году и переименовала его в Trump National Golf Resort.

В январе два человека получили травмы в результате пожара в Трамп-тауэр на Манхэттене. Пожар в небоскребе, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа, начался на крыше 202-метрового здания из-за короткого замыкания в одной из вентиляционных башен.

Напомним, охранников Трампа выселили из Trump Tower. Представитель компании Trump Organization Аманда Миллер сообщила, что перевод агентов в трейлер станет "более экономически и логистически оправданным шагом", чем аренда другого офиса. Указано, что командный пост секретной службы располагался на этаж ниже президентских апартаментов.
США, стрельба, гольф, Дональд Трамп

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