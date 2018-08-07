В Голливуде попросили убрать звезду Трампа с Аллеи славы

Сегодня, 18:07

Резолюция адресована Голливудской торговой палате, которая управляет улицей

Фото: AFP
Фото: AFP

В американском штате Калифорния городской совет Западного Голливуда принял резолюцию, которая предписывает убрать с Аллеи славы Голливуда звезду нынешнего президента США Дональда Трампа, об этом сообщает Associated Press.

Резолюция адресована Голливудской торговой палате, которая управляет улицей. В документе выражается "беспокойство совета отношением Трампа к женщинам и другими его действиями".

Президент торговой палаты Лерон Гублер уже отмечал, что его организация никогда не убирает звезды с Аллеи славы Голливуда, поскольку они являются частью истории.

Ранее звезду президента США Дональда Трампа в Голливуде разрушили. Неизвестный с киркой чуть ли не в пыль раздробил памятную плиту. По словам очевидцев, мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, а в нем прятал альпинистское снаряжение. Когда расправился со звездой президента США, вызвал полицейских и показался им сам.

Также президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал помнить общую историю. 
США, Голливуд, Трамп, аллея славы, звезда

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