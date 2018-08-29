В Google ответили на обвинения Трампа

Сегодня, 10:52

Поисковик не подтасовывает результаты и не пропагандирует какие-либо политические идеологии

Фото: Geektimes
Фото: Geektimes

В компании Google сообщили, что слова президента США Дональда Трампа о том, что интернет-поисковик выдает результаты, опираясь на конкретную политическую позицию, беспочвенны, об этом пишет газета The Hill. 

"Поисковик не используется для продвижения политической повестки дня, и мы не подтасовываем результаты под какую-либо политическую идеологию", – говорится в заявлении компании.

"Ежегодно мы вносим сотни улучшений в наши алгоритмы, чтобы быть уверенными, что наш поисковик предлагает высококачественный контент в соответствии с запросами пользователей", – отмечает компания.

Ранее во вторник президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости про Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известных своими "фейковыми" новостями.

Президент США Дональд Трамп посоветовал компаниям Google, Facebook и Twitter действовать осторожно после того, как обвинил крупнейшую в мире поисковую систему в политической предвзятости и цензуре.

В свою очередь председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа начнет "расследование и анализ" в отношении Google. Он не представил подробности возможного дела. 
США, google, Трамп, поисковик

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