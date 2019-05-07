В Госдепартаменте подтвердили, что посол США в Украине покидает свой пост

Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию

Посол США в Украине Мари Йованович. Фото: Минобороны Украины

Посол США в Украине Мари Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Посол Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента в Украине, — отметил дипломат. — Команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления нашего партнерства".

Ранее украинское издание Zn.uа, ссылаясь на источники в американских дипломатических кругах, сообщило, что Йованович 20 мая завершает работу в Киеве. По его данным, посол экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу она должна прилететь в Украину, а 20 мая, о чем уведомили в понедельник всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон, утверждало издание. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. Теперь президент США Дональд Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената Конгресса.

Как сообщалось, в интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой".

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.

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