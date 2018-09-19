В Госдепартаменте США назвали главную цель санкций против Ирана

Соединенные Штаты своими санкциями против Ирана хотят не нанести урон различным компаниям страны и зарубежным предприятиям, работающим с Тегераном, а внести вклад в достижение мира на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил в четверг Брайн Хук, возглавляющий специальную группу по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана, во время семинара в Гудзоновском институте.

"Наш санкционный режим (против Тегерана) – независимо от того, идет ли речь о нефти, энергетике, банковском секторе, всей прибыли, которая поступает центробанку Ирана и другим банкам страны, – направлен на то, чтобы отрезать режим (правительство страны) от денег, которые ему требуются для финансирования своей ядерной и ракетной программ, терроризма, кибератак, агрессии в море, репрессий своих собственных граждан. Вот в чем цель наших санкций", - сказал он.

"Речь идет не о наказании компаний, они (санкции) разработаны для достижения целей национальной безопасности, чтобы мы могли внести вклад в мир на Ближнем Востоке", - утверждал Хук.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана.

"Когда я пришел сюда (в Белый дом. – Ред.), вопрос заключался в том, когда они захватят Ближний Восток", – сказал президент, говоря про Иран. "Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они", – добавил американский лидер, не развив свою мысль.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа (в Госдепартаменте) планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении.

Как известно, Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайаном Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.