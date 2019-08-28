В Госдепартаменте США сделали четкое заявление по протестам в Гонконге

В Вашингтоне выступили против крупномасштабных действий властей против демонстрантов

/ Фото: AFP

Соединенные Штаты призвали все стороны конфликта в Гонконге – где местные жители выражают недовольство действиями властей территории – проявить спокойствие и воздержаться от насильственных действий. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента

"Мы не можем молчать, ожидая дальнейшего насилия", – сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента. США, по словам собеседника, не могут допустить насильственных действий от обеих сторон конфликта.

В Госдепартаменте также выступили против "крупномасштабных ответных действий с помощью насилия".

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"Мы увидели, что (мэр Гонконга) Кэрри Лам смогла начать переговоры для обсуждения пяти требований, предъявляемых протестующими. Похоже, что она хочет выполнить по крайней мере два требования прямо сейчас. (Мы) видим некоторое смягчение позиций обеих сторон и надеемся, что все это разрешится мирным путем. Должно быть какое-то решение", – заявил источник в Госдепартаменте.

Вашингтон надеется, что руководство КНР "сможет разрешить это таким образом, чтобы позаботиться об интересах и опасениях жителей Гонконга, которые привыкли использовать демократические процессы для того, чтобы их голоса были услышаны".

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Впрочем, в Пекине во вторник выразили "глубокое разочарование" совместным заявлением лидеров "Большой семерки". Руководители G7 призвали к соблюдению прав Гонконга в соответствии с условиями, на которых Британия в 1997 году передала бывшую подконтрольную территорию Пекину на правах автономии.

Как сообщалось, власти Гонконга готовы рассматривать все существующие законодательные возможности для урегулирования беспорядков в городе, охваченном протестами, в том числе Закон о мерах при чрезвычайном положении.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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